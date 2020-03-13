محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت رابطة الدوري الفرنسي المحترفة قد اتخذت قرارا في الأيام الماضية باللعب بدون جماهير حتى يوم 15 إبريل، قبل أن تعلن صباح اليوم الجمعة بإيقاف المسابقات حتى إشعار آخر.
وجاء نص بيان رابطة الدوري الفرنسي الذي نُشر على الموقع الرسمي صباح اليوم الجمعة كالتالي: "بعد نداء رئيس الجمهورية الفرنسي من أجل الاستجابة للأزمة الصحية المرتبطة بـفيروس كورونا (Covid-19) قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي بالإجماع أن يعلق على الفور بطولة دوري الدرجة الأولى (Ligue 1) والثانية (Ligue 2) حتى إشعار آخر" .
وأضاف البيان أن مجلس الإدارة سيجتمع مرة أخرى، بعد الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لجميع أعضاؤه، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.
ولحق الدوري الفرنسي بالدوريات الألماني والإسباني والإيطالي والهولندي، والذين تم إيقافهم بسبب فيروس كورونا المتفشي في القارة الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف مسابقة الدوري الفرنسي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.