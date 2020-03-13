رسميا.. إيقاف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا تأجيل مباريات الأسبوع المقبل من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال يويفا، في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة: "في ضوء التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا في أوروبا والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".

ويشمل القرار باقي مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي كان مقررا لها المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 17 و 18 مارس، بجانب جميع مباريات الدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس 19 مارس.

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كذلك قرر اليويفا تأجيل حفل سحب قرعة دور الثمانية لكل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، الذي كان مقررا عقب نهاية مباريات إياب دور الستة عشر.

وأشار اليويفا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، وذلك طبقا لتطورات الوضع.

ودعا اليويفا الاتحادات الوطنية الأعضاء وكل الأطراف المعنية لعقد اجتماع عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة لمنافسات كرة القدم، بما فيها كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

يُذكر أن أندية أتالانتا الإيطالي، لايبزيج الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ضمنت التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتبقى حسم النصف الآخر من دور الثمانية.