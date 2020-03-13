إيفرتون في الحجر الصحي لظهور أعراض كورونا على "أحد لاعبيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الجمعة خضوع الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني للعزل الصحي، بعدما ظهرت على أحد لاعبيه -دون الكشف عنه- أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه إيفرتون لمواجهة ليفربول يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر نادي إيفرتون في بيان رسمي صباح الجمعة: "يمكننا الإعلان أنه، كإجراء وقائي، يخضع الفريق الأول بأكمله والجهاز الفني للعزل الصحي بناء على نصيحة طبية".

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وأضاف النادي: "قررنا اتخاذ هذه الخطوة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على لاعب بالفريق الأول. والنادي على تواصل مع اللاعب المعني ويتابع حالة جميع اللاعبين والعاملين".

وكان نادي آرسنال أعلن إصابة مدربه الإسباني بفيروس كورونا وإغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي، قبل ساعات قليلة من إعلان تشيلسي إصابة لاعبه هودسون أودوي بالفيروس المستجد.

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" تقد اجتماعا طارئا لمناقشة وضع مباريات الدوري بعد ظهور حالات كورونا بين الأندية في الآونة الأخيرة.