رابطة محترفي الإسكواش تعلن تعليق جميع البطولات حتى شهر أبريل

أعلنت رابطة محترفي الإسكواش PSA تعليق جميع البطولات التابعة لها حتى نهاية شهر أبريل، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا COVID-19 أصبح وباءً عالميًا.

ويسري القرار على مسابقات PSA World Tour و PSA Challenger Tour. بداية من بطولة Grasshopper Cup الأسبوع القادم.

وتتأثر بهذا القرار بطولتي Al-Gouna International, CIB Egyptian Tour 5. الصحة العالمية أن كورونا COVID-19 أصبح وباءً عالميًا.ويسري القرار على مسابقات PSA World Tour و PSA Challenger Tour. بداية من بطولة Grasshopper Cup الأسبوع القادم.وتتأثر بهذا القرار بطولتي Al-Gouna International, CIB Egyptian Tour 5.

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