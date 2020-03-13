نجم بايرن ميونخ ينتقد الاتحاد الألماني

شن تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، هجومًا عنيفًا على الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد خوض مباريات الدوري الألماني، دون حضور

جماهيري بسبب فيروس كورونا.

قال تياجو ألكانتارا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هذا جنون، من فضلكم

أوقفوا هذا الغباء، وكونوا أشخاص واقعيين، نحتاج أن نكون صرحاء، هناك أمور أهم بكثير، ولديها الأولولية عن الرياضة ".

وأعلن الاتحاد الألماني عن عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، من أجل مناقشة إمكانية تأجيل الدوري لإشعار آخر.