تقسيمة قوية للاعبي الزمالك بمران الفريق

‎خاض لاعبو فريق نادي الزمالك، تقسيمة قوية في نهاية المران في الجزء الأخير من الملعب. وشهدت التقسيمة، حالة روح وحماس قوي بين اللاعبين ، واشرف علي التقسيمة كارتيرون ، وسامي الشيشيني المدرب العام ، واطمئن الجهاز علي جاهزية المجموعه التي شاركت. المدرب العام ، واطمئن الجهاز علي جاهزية المجموعه التي شاركت. ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة.

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