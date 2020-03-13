حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ملعب مباراتي نهاپي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية. الأفريقية. وأعلن الكاف إقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب جابوما في مدينة دوالا بالكاميرون، فيما يقام نهائي الكونفيدرالية على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية. جابوما في مدينة دوالا بالكاميرون، فيما يقام نهائي الكونفيدرالية على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الكاف يحدد ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.