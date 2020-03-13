ارتياح في إنبي بعد قرار الجبلاية بتأجيل مباراته مع الأهلي

سادت حالة من الارتياح داخل نادى إنبي، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات غدًا السبت والأحد في الدوري الممتاز بسبب الظروف الجوية التي تعانى منها البلاد حاليًا.

وقرر الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان فور علمه بالقرار بإلغاء معسكر الفريق الذى كان يقام بأحد الفنادق استعدادًا للقاء الغد وتحسبًا لأي ظروف.

وكان النادي البترولي قدم احتجاجًا على إقامة مباراة

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الفريق الكروي مع الأهلي السبت والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، رغم الظروف التي تعرض لها الفريق البترولي في الساعات الأخيرة والتي تتطلب تأجيل المباراة ليومين أو ثلاثة.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي أن فريقه لعب يوم الأربعاء مع بيراميدز في الجولة الـ18

للدوري، وفشل اللاعبون في اليوم التالي في الوصول الى أرض الملعب للتدريب بنادى بتروسبورت بسبب الظروف غير الطبعية التي ضربت البلاد والتى لم تشهدها منذ سنوات بجانب الحالة السيئة لأرض الملعب والتى تحول دون إجراء مران بشكل جيد.

وقال إن الموقف تكرر في التدريب الأساسي قبل المباراة بـ24 نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية بجانب القلق الذي تعيشه أسر اللاعبين على أبنائهم بسبب الطقس وحوادث السير وخلافه، مطالبًا اتحاد الكرة بمراعاة الفرق المشاركة في بطولة الدوري.