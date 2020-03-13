اتحاد الكرة يخطر الأهلي بتأجيل مباراته أمام إنبي بالدوري

تلقى إدارة النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يٌفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام أنبي التي كانت مُقررة لها السابعة والنصف من مساء غد ، السبت ، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأخطر اتحاد الكرة الأهلي بأن الموعد الجديد لمباراة الفريق أمام إنبي سيتم تحديده لاحقاً. لها السابعة والنصف من مساء غد ، السبت ، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.وأخطر اتحاد الكرة الأهلي بأن الموعد الجديد لمباراة الفريق أمام إنبي سيتم تحديده لاحقاً.

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