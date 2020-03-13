فيروس كورونا يهدد الملاعب الأوروبية

بات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة الذي انتشر بشكل كبير حول العالم و الدول الأوروبية مؤخرًا، وباءًا وكابوسا تسبب في العديد من الأزمات على مستوى العالم، لم يقتصر على المستوى الإقتصادي فقط، بل أصبح "فزاعة" وشبح تهديد النشاطات الرياضية والكروية على مستوى العالم.



علي الجانب البلاد العربية ، فقد تسبب فيروس في ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت، واقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور ومن المتوقع تاجيل الدوري السعودي أيضًا، وقرر الاتحاد المصري والمغربي، والجزائري لعب مباريات الدوري دون جمهور.

اما على مستوى الكرة العالمية فتسبب فيروس كورونا في توقف الدوريات الكبرى بشكل رسمي، مثل

الدوري الايطالي، والاسباني، والهولندي والبرتغالي والفرنسيومن المقرر أن يقام الدوري الألماني دون جمهور.

كما أن دوري أبطال أوروبا، والدوري الاوروبي تم إيقافهما خلال الفترة المقبلة لاجل غير مسمي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مع إحتمالية تأجيل بطولة يورو ٢٠٢٠ لـعام ٢٠٢١.

على مستوى الألعاب الرياضية الأخرى، تم إيقاف النشاطات الرياضية في ايطاليا كافة، وفي إسبانيا تم تعليق دوري كرة السلة أسبوعين، وفي أمريكا أيضًا.

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وقررت رابطة الإنجليزية للمحترفين في اجتماعها الطارئ اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الدوري بمختلف

دراجتها حتى مطلع شهر أبريل المقبل، بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا مثل مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، ونادي إيفرتون وبورنموث.

في إيطاليا، بالفترة الاخيرة أصيب العديد من لاعبي الدوري الإيطالي، مثل دانييلي روجاني مدافع اليوفي، 3 لاعبين من فريق الشباب باليوفي، ومهاجم نادي سامبدوريا مانولو جايباديني، لاعب بالدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي.



وقد اعلن مدرب فريق ليستر سيتي الانجليزي عن اصابة ثلاثة لاعبين من الفريق ومن المقرر ان يدخل الفريق كاملا الحجر الصحي للاطمئنان علي باقي الفريق

وقد اصيب موخرا مايكل ارتيتا مدرب نادي ارسنال الانجليزي، والذي كان مدرباً عاما سابقاً لفريق مانشستر ستي وسيدخل ايضا الي الحجر الطبي، الامر نفسه لجهاز الفني واللاعبين وأفراد النادي، والأمر نفسه لناديي بورنموث وإيفرتون، ونادي تشيلسي بعدما أصيب لاعبه الشاب الإنجليزي كالوم أودي.