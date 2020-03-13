تدريبات قوية لحراس الزمالك

خاض ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس. تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس. عقب ذلك أدوا فقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة بالدوري بعد عودته من الراحة التي حصل عليها أمس.

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