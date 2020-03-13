فقرة تأهيلية للاعبي الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة لمدة 25 دقيقة، حيث شملت هذه الفقرة تدريبات ركض بمحيط الملعب، أعقبها بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات بالكرة تأهيليه من خلال تمريرات الكرة، فيما بين اللاعبين وبعضهم. الفقرة تدريبات ركض بمحيط الملعب، أعقبها بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات بالكرة تأهيليه من خلال تمريرات الكرة، فيما بين اللاعبين وبعضهم. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

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