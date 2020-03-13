الرجاء يرسل حافلته الخاصة لنقل لاعبي الإسماعيلي

أرسل مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، حافلة فريقه لنقل بعثة الإسماعيلي من مطار محمد الخامس الدولي حتى مقر إقامتها.
جاء ذلك ، فى إطار العلاقات الوطيدةبين الناديين والعمل جليا على تذليل كافة العقبات لبعثة الدراويش اثناء فترة تواجدها بالمغرب.
ويحل الدراويش ضيفًا على فريقالرجاء المغربى مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات دور الــ4 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ويحتاج الدراويش لتحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بفوزه بهدف نظيف.
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