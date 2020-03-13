رياضة | الأهلي يتلقى خطابًا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى خطابًا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري يفيد بتأجيل مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام إنبي، والتي كان من المقرر لها مساء غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأخطر اتحاد الكرة المصري الأهلي بأنه سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة إنبي في وقت لاحق.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٩ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية والتعادل في مباراة واحدة.