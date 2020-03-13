رياضة | مفاجأة.. إيكاري يعود إلى إنتر ميلان نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إيكاري يعود إلى إنتر ميلان نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني مارو إيكاردي، لاعب فريق باريس سان جيرمان والمعار من نادي إنتر ميلان الإيطالي، سوف يعود إلى الفريق الإيطالي نهاية الموسم الجاري.

وكان إيكاردي قد أعير إلى فريق باريس سان جيرمان من نادي إنتر ميلان، في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وبحسب موقع ’"فوتبول إيطاليا"، فإن إيكاردي لم ينسجم مع باريس سان جيرمان حتى الأن، وسوف يعود إلى إنتر ميلان نهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس قد تواصل مع اللاعب بشأن إنضمامه إلى السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إنتر ميلان بأنهم مستعدين للتخلي عن اللاعب مقابل 65 مليون يورو.

وشارك إيكاردي خلال الموسم الحالي في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، تمكن خلالها اللاعب من تسجيل 20 هدفًا.