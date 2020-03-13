رياضة | الزمالك يحدد بديل طارق حامد في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد بديل طارق حامد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من حسم أولي صفقاته الصيفية خلال الفترة الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

نادي الزمالك أصبح على أعتاب التعاقد مع واحد من لاعبي الإرتكاز المميزين بالدوري المصري، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة بعدما أصبح طارق حامد قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء في ظل تلقيه بعض العروض الخليجية خلال الفترة الحالية.

ونجح نادي الزمالك في الإتفاق بشكل مبدئي مع نادي وادي دجلة على التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب الفريق الدجلاوي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مفاوضات النادي مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

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وخاض "عبد العاطي" 17 مباراة مع وادي دجلة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، كما شارك في مباراة بكأس مصر، وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الدجلاوي جعلته محل اهتمام العديد من الأندية المصرية.

ويرحب نادي وادي دجلة برحيل محمد عبد العاطي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشرط الحصول على عرض مناسب يليق بإمكانيات اللاعب وطموحات النادي المالية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق بين ناديي الزمالك ووادي دجلة علي كافة الأمور المالية المتعلقة بصفقة إنتقال "عبد العاطي" للقلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري.