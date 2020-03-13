رياضة | نجم تشيلسي يعلن تعافيه من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يعلن تعافيه من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا إلتزامه التام بالتعليمات والتوصيات الصحية، كما يخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع للتأكد من سلامته تمامًا من الفيروس.

وجاء إعلان "هودسون اودوي" تعافيه من الفيروس القاتل، بعد ساعات عد ساعات قليلة من إعلان ناديه تشيلسي بشكل رسمي عن تلك الإصابة والتي تعد هي الأولى بين جميع لاعبي الدوري الممتاز.

وأوضح "أودوي" في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " تعرضت للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لكنني تعافين منه الآن".

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وتابع تصريحاته: " ألتزم تمامًا بالتعليمات الصحية وأخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع، أتمني أن أراكم في وقت قريب والعودة للملاعب قريبًا".

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إصابة كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إيجابية نتيجة تحليل اللاعب.

وأصاب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم خلال الأيام الماضية أبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي، ومانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا، وميكيل أرتيتا مدافع أرسنال الإنجليزي.

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، إيقاف مسابقة الدورى وكل المسابقات فى إنجلترا حتى 4 أبريل المقبل، للسيطرة على فيروس كورونا.