رياضة | إنبي: أين العدالة ؟ .. لن نواجه الأهلي بدون تدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي: أين العدالة ؟ .. لن نواجه الأهلي بدون تدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة فريق إنبي البترولي عن مواجهة ناديه للأهلي مساء غد السبت ضمن إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تصريحات عضو إنبي بشأن مباراة الأهلي

وتعجب محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي، لعدم تأجيل مباراة البترولي أمام الأهلي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الأهلى وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة".

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وأضاف عضو إنبي:" قرار التأجيل حق وإلا لماذا تأجلت مباريات اليوم؟".

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباريات الخميس في جميع المسابقات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية حيث لم تكشف الجبلاية عن تأجيل مباراة السبت بين الأهلي وإنبي وهوا ما أثار غضب مسئولي الفريق البترولي.