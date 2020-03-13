رياضة | نجوم مصريين مهددين بالإصابة بفيروس كورونا.. صلاح وكوكا وتريزيجيه والمحمدي في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم مصريين مهددين بالإصابة بفيروس كورونا.. صلاح وكوكا وتريزيجيه والمحمدي في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب وباء كورورنا المستجد كرة القدم في العالم وعلى رأسها الدوريات الأوروبية حيث يتواجد نجومنا المصريين محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ، أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا.

محمد صلاح تحت خطر كورونا والبيرميرليج في مهب الريح

بدأ فيروس كورونا تهديداته على كرة القدم الأوروبية من بوابة الدوري الإيطالي حيث قرر رئيس الوزراء إلغاء النشاط الرياضي في البلاد ومن بلاد الطليان لم تسلم إنجلترا موطن ليفربول الإنجليزي حيث يلعب النجم المصري محمد صلاح، من خطر الوباء، حيث جاءت أعراض المرض المستجد على الفرق التالية:-

بورنموث يعزل 3 لاعبين بسبب كورونا

البداية في البيرميرليج جاءت عن طريق فريق بورنموث الإنجليزي حيث أعلنت إدارة النادي عزل ثلاثة من لاعبي الفريق، ومن ضمنهم الحارس البولندي أرتور بوروتش جراء الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

إيفرتون يعزل الفريق بالكامل

وتابع الفيروس تفشيه في بلاد الإنجليز حيث أعلنت إدارة فريق إيفرتون هي الأخرى دخول لاعبي الفريق في حالة عزل ذاتي بناء على نصيحة أبطاء الفريق بعد ظهور أعراض الفيروس على أحد لاعبي الفريق الأول مما ينذر عن وجود حالات جديدة بين صفوف النادي الإنجليزي خاصة وأن أعراض الوباء تظهر بعد 15 يوم.

تأجيل مباراة أرسنال وبرايتون واقتراب تأجيل البريميرليج

ما حدث في السابق ذكره دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتأجيل مباراة أرسنال وبرايتون ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة البريميرليج على ضوء إصابة المدير الفني للجانرز مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، مما يبشر بتأجيل المسابقة الإنجليزية.

ليستر سيتي يعزل 3 من لاعبيه وقلق على المحمدي وتريزيحيه

وعلى غرار ما فعله بورنموث قررت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي عزل ثلاثة من لاعبي الفريق بسبب وجود إشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وذلك كما وضح برندان رودجرز المدير الفني، حيث يتوقع عزل بقية الاعبين في الفترة المقبلة.

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إصابة ثلاثة لاعبين من فريق ليستر سيتي أثار القلق داخل جدران فريق أستون فيلا حيث يتواجد الاعبين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيحيه، بسبب إقامة آخر لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي بين الفريقين حيث انتهت بفوز الثعالب بنتيجة 4-0 في مباراة شارك فيها المحمدي أساسيا وتواجد تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

القلق يخيم على مانشستر سيتي بعد عزل ميدني بكورونا

وخيمت حالات من القلق داخل جدران نادي مانشستر سيتي بعد قرار إدارة السيتيزنز عزل بينجامين ميندي للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بعد تعرض أحد أفراد عائلته للمرض المميت حيث يتوقع إصابة مزيد من اللاعبين بالفيروس بسبب الاختلاط المباشر بالاعب المحتمل إصابته.

مباراة تشيلسي وليفربول في كأس الرابطة تثير الخوف على محمد صلاح

توابع الفيروس المستجد ظهرت في فريق تشيلسي الإنجليزي حيث أكدت إدارة البلوز إصابة هودسون أودوي بفيروس كورونا وخضوع جميع لاعبي الفريق للفحص وهوا السبب الذي دفع عشاق ومحبي محمد صلاح جناح ليفربول للقلق بشأن إصابة النجم المصري الذي شارك بديلاً في لقاء الريدز والفريق اللندني في لقاء الجولة الخامسة من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

البريميرليج بدون جمهور

وأخيرا أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتجاه داخل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يسير نحو إقامة مباريات البيرميرليج بدون جماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد وإصابة مزيد من الأشخاص.

كوكا يواجه خطر كورورنا في الدوري اليوناني

وصلت أعراض كورونا إلى نادي أولمبياكوس، متصدر الدوري اليوناني الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا المعار من سبورتنج براجا حتى نهاية الموسم.

إصابة مالك النادي اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس أثارت قلقا في قلوب محبي الاعب المصري أحمد حسن كوكا حيث قررت إدارة الفريق دخول جميع اللاعبين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم خلال الساعات الماضية وبعدها أصدر الموقع الرسمي لمتصدر الدوري اليوناني بيانا يؤكد فيه أن نتيجة فحص نجوم أولمبياكوس كانت سلبيه.

تأثير كورونا على نجوم المنتخب المصري

تعمق فيروس كورونا في قارة أوروبا مهد كرة القدم والتي تشهد تألق اللاعبين المصريين حيث محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي واقترابه من التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مع الريدز بعد غياب 30 عام وكذلك تألق الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن ترزيجيه مع أستون فيلا، وسطوع نجم أحمد حسن كوكا في سماء الدوري اليوناني مع متصدر المسابقة ألمبياكوس، كلها ظواهر أصبحت مهددة بالإلغاء وحجب المشاهدة المصرية لنجوم بلاد الفراعنة في الفترة المقبلة بسبب تفشي الوباء اللعين، فهل يعود نجوم المنتخب المصري لبلادهم بسبب الوباء القاتل أم تنجح منظمة الصحة العالمية في القضاء على الفيروس المستجد وتعود كرة القدم لسابق متعتها في أوروبا ؟