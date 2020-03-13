رياضة | ميدو يرفض تأجيل مباريات الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يرفض تأجيل مباريات الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان عليه خوض مباريات بطولة الدوري بشكل طبيعي وبدون تأجيلات.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر" "أنا رايي الماتشات كان ممكن العب امبارح عادي ويوم ماتش الزمالك والأهلي كانت الدنيا بتمطر جامد".

وتابع "أنا امبارح روحت المعادي من التجمع في نص ساعه ورجعت تاني بالليل من غير أي مشكله!!!".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قال فيه:

نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.