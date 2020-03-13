رياضة | أول تعليق من نجم ريال مدريد على مخالطته لنجم السلة المصاب بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم ريال مدريد على مخالطته لنجم السلة المصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد بأنه استخدام أدوات تيري تومكينز نجم كرة السلة المصاب بفيروس كورونا في صالة التدريبات الخاصة بالفريق الملكي.



وقال يوفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: "ذهبنا إلى التدريبات صباح أمس الخميس ولكن جاء أحد المسئولين في النادي وأخبرنا بعدم خوض المران لمدة أسبوعين وألزمنا بالعودة إلى المنزل وعدم مغادرة مدريد".



وأضاف:"حينما تعرضت للإصابة ولم أتدرب مع المجموعة، تواجدت مع تومكينز لمدة يومين أو ثلاثة وتشاركنا الأدوات الرياضية ذاتها".

واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً:"لكني أشعر أنني في أفضل حالة ممكنة ولا تظهر علي أي أعراض للمرض، الجميع في انتظار قرار النادي".

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أخبر اللاعبين بعدم خوض التدريبات لحين إشعار آخر إلا أنّ النادي الملكي وفّر لكل لاعب مدرب خاص لأجل الحفاظ على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف الدوري الإسباني لمدة أسبوعين كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اجتماع مع الأندية الأوروبية والاتحادات المختلفة في السابع عشر من مارس المقبل لبحث موقف الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

