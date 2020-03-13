شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يواصل الابتعاد عن المران الجماعي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، الابتعاد عن المران الجماعى للفريق الأبيض، فى إطار التحضيرات التى يخوضها الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الفريق الأبيض مع المصرى.

ويشير الموقع الرسمى للزمالك إلى عبد الله جمعة بإنه خاض فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث قام اللاعب بالجرى حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية بصحبة زملائه وعقب ذلك فضل الجهاز استكمال اللاعب المران بجيمانيزيوم النادي ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص لمعالجة الارهاق وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

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وتغيب عبد الله جمعة عن المشاركة فى التدريبات الزمالك الجماعية خلال الفترة الأخيرة حيث يرغب الجهاز الفنى بتجهيزه بأفضل صورة من الناحية البدنية والفنية قبل عودة الاعتماد على جهوده فى المباريات حيث تم الاعتماد على محمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر بصورة أساسية خلال المرحلة الأخيرة من المنافسات.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع جهازه المعاون المكون من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، لتعديل برنامج تدريب الفريق، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، الذى كان من المقرر إقامته بعد غد الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث سيتم تحديد له موعد لاحق وجاء اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك من أجل وضع خطة تدريب الفريق اليوم الجمعة، حيث سيخوض الأبيض مرانه على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود تجمع مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

ويستعد الزمالك لمباراة المقاصة التى ستقام على ستاد القاهرة وشهد الاجتماع بين كارتيرون ومعاونيه الحديث حول معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد اليوم، لاستئناف تدريباته على ملاعب الناشئين بقلعة ميت عقبة، بعدما حصل اللاعبين على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته أمس الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.