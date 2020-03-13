شكرا لقرائتكم الخطيب ينعي عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس السابق لمجلس إدارة الأولمبية البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والاسي أحد أبرز رموز الرياضة العربية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية الذي وفقته المنية أمس الخميس، داعين المولى عزو وجل ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويُدخله فسيخ جناته وان يُلهم الاسرة الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد عام 1939 بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في مصر وتخرج فيها عام 1963،وكذلك عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى 1968، ثم انتقل في 1968 إلى الحرس الوطني آنذاك كمستشار قانوني، ثم عمل نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى 1988.

كما نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى الشيخ عيسى، مؤكدا: ”مملكة البحرين فقدت برحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة شخصية فذة استحوذت على محبة واحترام أبناء الوطن جميعا، ولعبت أدوارا حيوية في بناء مؤسسات العمل الرياضي وصياغة مفردات المنجزات الكبيرة للرياضة البحرينية على مر السنين“.