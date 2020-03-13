شكرا لقرائتكم فيفا يجتمع مع الصحة العالمية لبحث تداعيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو اجتمع مع تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة تداعيات انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وذكر الفيفا أن الاجتماع الذي عقد في مقر منظمة الصحة في جنيف بسويسرا يوم الخميس ناقش آلية تعامل عالم كرة القدم مع انتشار الفيروس وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئات الرياضية والمسؤولين في حالات محددة.

وذكر إنفانتينو وجيبريسوس في بيان مشترك :على جميع الهيئات الرياضية أن تكون مستعدة لاتباع الإرشادات الوطنية، التي تتخذ بناء على التقييم الشامل للمخاطر، من أجل استضافة فعاليات آمنة أو اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها حماية صحة الجماهير واللاعبين والمدربين والمجتمعات على نطاق واسع.