شكرا لقرائتكم أعراض كورونا تضع حارس بورنموث في الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أن حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين في النادي قد عزلوا أنفسهم صحيا بعدما ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان: هذه إجراءت وقائية، خاصة أن حتى هذه اللحظة لم تأت نتيجة فحص أي شخص بالنادي إيجابية.

وأكد البيان: يواصل النادي مراقبة الموقف عن قرب واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان سلامة موظفيه ومشجيعه.