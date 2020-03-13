بعد تبادله الحديث مع حارس مرمى "بورنموث" المصاب بكورونا.. مخاوف من إصابة محمد صلاح بـ"كورونا"

وضع نادي بورنموث الإنجليزي حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني، في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

ويشتبه إصابة المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وعدد من زملائه بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بعد عزل خمسة من أفراد نادي بورنموث، بينهم حارس المرمى، الحارس أرتور بوروك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أنه من المحتمل أن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرين قد يكونوا قد نقلوا عدوى فيروس كورونا لصلاح وزملائه، خاصة أن آخر مباراة لليفربول في البريميرليج كانت أمام بورنموث وظهر خلالها أرتور بوروك مع الأربعة الآخرين في ملعب اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز 2-1.

وكان محمد صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.

وأصدر بورنموث بيانا رسميا، قال فيه: "بورنموث يؤكد تواجد خمسة من منتسبيه في العزل الذاتي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وهم حارس المرمى أرتور بوروك وأربعة من الجهاز الفني، وذلك وفقا للتعليمات الحكومية والصحة العامة".

وأضاف بيان النادي الإنجليزي: "هذا إجراء احترازي، فحتى الآن لم يتم ثبوت أي عينة إيجابية لتحليلاتهم، ويراقب النادي الموقف عن قرب، على أن يتخذ القررات المناسبة تجاه الموظفين والجماهير".

وبعد ساعات من إعلانها استمرار مباريات الدوري، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف منافسات الدوري حتى مطلع أبريل المقبل.

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وفي اجتماع طارئ، قررت الرابطة إيقاف جميع مباريات "البريميرليغ" حتى الرابع من أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أصدر بيانا الخميس، يؤكد فيه انطلاق مباريات الدوري بموعدها في الجولة الـ30 التي تتطلق السبت.

لكن ظهور عدة حالات إصابة بكورونا في الدوري، أدى لتأجيل الجولة 30 بالكامل، حتى 4 أبريل المقبل.

وتسارعت الإصابات بكورونا في البريميرليغ الخميس، مع إعلان إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ثم إعلان إصابة نجم تشلسي كالوم هودسون أودوي، قبل دخول لاعبي إيفرتون، وعدد من لاعبي ليستر سيتي، بالحجر الصحي، لسبب احترازي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ويذكر أن المتضرر الأكبر من التأجيل، هو نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يحتاج للانتصار في مواجهتين فقط، لضمان تحقيق لقب الدوري، الذي غاب عن خزينة النادي لـ30 عاما.

ويتبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز 9 جولات على النهاية، وسيعني الإيقاف إلى 4 أبريل، تأجيل جولتين من الدوري (30 و31)، مع احتمال تمديد التأجيل لاحقا، ليشمل جولات أخرى، إن لم تتحسن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا إيقاف منافسات الدوري بشكل فوري، بينما ستوقف ألمانيا الدوري بعد لعب منافسات الجولة المقبلة.