بعد إجباره على خوض مباراة سموحة.. تأجيل مباراة الأهلى وإنبى

بسبب سوء الاحوال الجوية، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل، ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلى وإنبى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

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كان النادى الأهلى قد أعلن عبر لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن مجلس النادي الأهلي أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، تحدث فيه عن إجبار النادي الأحمر على خوض مباراته مع سموحة في الدوري بعد ٤٨ ساعة فقط من وصول فريق الكرة إلى القاهرة، بعد رحلة طيران استمرت ثماني ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، وذلك عقب أداء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال. وأصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة المشار إليها، ولم يراع حالة الإجهاد والإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، الذين يمثل غالبيتهم مع زملائهم في الأندية الأخرى القوام الرئيسي للمنتخب، الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية بعد أيام. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاء رد فعل النادي الأحمر بعد المرونة التي أبداها بخوضه لقاء سموحة بالرغم من الظروف الصعبة، دون أن يصدر أزمة، له كل الحق فيها، لكنه وجد إصرارًا من اتحاد الكرة على تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص، بإقامة مباراته مع إنبي يوم السبت، دون أن يستطيع الفريق أداء أي تدريبات فنية أو بدنية يوم وصوله أو اليوم الذي يليه، وهو ما ينسف كل قواعد اللعب النظيف والعدالة، خاصة أن ما حدث مع الأهلي لم يتكرر مع غيره.