الأهلى ينعى الشيخ عيسى بن راشد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى أحد أبرز رموز الرياضة العربية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، الذى وافته المنية أمس الخميس، داعين المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد الغالى بواسع رحمته ويُدخله فسيخ جناته وأن يُلهم الأسرة الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. ولد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة عام 1939 بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس فى مصر، وتخرج فيها عام 1963، وكذلك عمل قاضيا فى محاكم البحرين من العام 1963 حتى 1968، ثم انتقل في 1968 إلى الحرس الوطنى آنذاك كمستشار قانونى، ثم عمل نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى 1988. كما نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الأسيوى لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى الشيخ عيسى، مؤكدا: "مملكة البحرين فقدت برحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة شخصية فذة استحوذت على محبة واحترام أبناء الوطن جميعا، ولعبت أدوارا حيوية فى بناء مؤسسات العمل الرياضى وصياغة مفردات المنجزات الكبيرة للرياضة البحرينية على مر السنين".

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