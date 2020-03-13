شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين كارتيرون وجهازه المعاون فى الزمالك بعد تأجيل لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع جهازه المعاون المكون من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، لتعديل برنامج تدريب الفريق، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، الذى كان من المقرر إقامته بعد غد الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث سيتم تحديد له موعد لاحق.

وجاء اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك من أجل وضع خطة تدريب الفريق اليوم الجمعة، حيث سيخوض الأبيض مرانه على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود تجمع مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

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ويستعد الزمالك لمباراة المقاصة المقرر لها الخميس المقبل فى الأسبوع الـ19 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد القاهرة.

وشهد الاجتماع الحديث حول معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد اليوم، لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته أمس الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الأحد المقبل مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.