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أحمد شوبير عبر تويتر: اتحاد الكرة يدرس تعليق مباريات الدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، أن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر : "بعد تأجيل مباراة الاهلي وإنبي في الدوري العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا".

 


احمد شوبير على تويتر

 

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل، ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلى وإنبى.

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ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

 

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