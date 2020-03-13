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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير عبر تويتر: اتحاد الكرة يدرس تعليق مباريات الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر
احمد شوبير على تويتر
قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل، ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلى وإنبى.
ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.
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