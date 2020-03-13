شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على ملاعب الناشئين بسبب الترتان بعد تأجيل لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إقامة تدريب الفريق الأبيض، اليوم الجمعة، على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

وتجمع لاعبو الزمالك استعدادا لخوض التدريب فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للمباريات المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى المقرر له يوم الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية.