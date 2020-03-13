شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الاحد مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

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كان النادى الأهلى قد أعلن عبر لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.