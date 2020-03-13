الامارات | الاشتباه في إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل الإعلام البريطانية أنه المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وعدد من زملائه باتوا ضمن المشتبهين بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بعد عزل خمسة من أفراد نادي بورنموث، بينهم حارس المرمى، الحارس أرتور بوروك.

ووضع نادي بورنموث حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني، في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأكدت صحيفة دايلي ميل أنه من المحتمل أن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرين قد يكونوا قد نقلوا عدوى فيروس كورونا لصلاح وزملائه، خاصة أن آخر مباراة لليفربول في البريميرليج كانت أمام بورنموث وظهر خلالها أرتور بوروك مع الأربعة الآخرين في ملعب اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز 2-1.

وكان محمد صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.