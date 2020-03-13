الامارات | معرض "جنيف" ينقل عدوى "كورونا" إلى "نيويورك الدولي" للسيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "جنيف" ينقل عدوى "كورونا" إلى "نيويورك الدولي" للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المسؤولون عن فعاليات معرض نيويورك للسيارات، عن ضرورة تأجيله حتى شهر أغسطس المقبل، حفاظاً على صحة كل من يرغب في المشاركة بالمعرض، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد حول العالم، ليسير معرض نيويورك الذي كان من المقرر أقامته في العاشر من أبريل المقبل، على خطى معرض "جنيف الدولي" الذي اتجه إلى إلغاء فعاليات نسخته لعام 2020، التي كانت من المقرر أقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 15 مارس الجاري.

ويعد معرضي "جنيف" و"نيويورك" ضمن أكبر المعارض الدولية للسيارات، التي تشهد في كل عام مشاركة واسعة لكبرى شركات صناعة السيارات حول العالم، في ظل الحرص على تقديم أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة بكافة انماطها، سواء على صعيد الطرز الحديثة أو المستقبلية.

وعمدت شركات السيارات عقب إلغاء معرض جنيف، إلى تقديم طرزها الحديثة من خلال الإنترنت، لتواصل هذه التقنية طريقها نحو معرض "نيويورك" الدولي للسيارات، في ظل الاستعانة على الشبكة العنكبوتية لتقديم طرزها.