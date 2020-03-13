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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. شبح كورونا يُطارد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، ظهور أعراض فيروس كورونا على حارس مرماه البولندي أرثور بوروك، والذي اختلط مؤخرًا بالنجم المصري محمد صلاح.
ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن هناك تطور جديد بشأن تأثير فيروس كورونا على مباريات كرة القدم.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" ترفض السماح للاعبيها المحترفين بالسفر خارج البلاد في فترة التوقف الدولي المقبلة، نظرا لانتشار فيروس كورونا في العالم، الأمر الذي يهدد هؤلاء اللاعبين عند انضمامهم لمنتخبات بلادهم.
وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن هناك ناديين على الأقل، أصدرا قرار حظر السفر التجاري على اللاعبين، مشيرة إلى أن الأطباء في الأندية العشرين بالبريميرليج سيعقدون جلسة اليوم الجمعة، لمناقشة خطر تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحد من تفشيه، وتابعت الصحيفة أنه ستتم مناقشة كيفية حماية اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
وتعقد رابطة الدوري الإنجليزي اليوم اجتماعا طارئا لبحث إمكانية تأجيل مباريات البريميرليج من عدمها في ظل هذا المرض الذي يجتاح العالم.
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