رسميًا.. توقف الدوري الفرنسي بدرجتيه بسبب تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

أعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين إيقاف الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".



وجاء في بيان الرابطة: "بعد إعلان رئيس جمهورية فرنسا المخاطر الصحية من انتشار فيروس كورونا، قرر مجلس إدارة الرابطة الإعلان يوم الجمعة عن إيقاف الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر".

وأضاف: "كما أشار الرئيس يوم الخميس، مصلحة الجميع يجب أن تكون فوق كل شيء، الحالة العاجلة اليوم لإيقاف ذلك الوباء وحماية المعرضين للخطر وتجنب المخاطر مهمة لنا. سنجتمع أيضا مع يويفا يوم ١٧ مارس في الاجتماع المقرر عقده مسبقا لمناقشة تطور الأوضاع".