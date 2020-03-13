رسميًا.. تأجيل دورى أبطال أوروبا ويوروباليج بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم، الجمعة، تأجيل مباريات الأسبوع المقبل من دوري أبطال أوروبا واليوروباليج بجانب قرعة الأدوار المقبلة أيضًا للبطولتين بسبب فيروس كورونا الذى صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباءا عالميا.



وقال الاتحاد في بيانه أن قرار التأجيل يشمل باقي مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 والمقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020 وجميع مباريات الدوري الأوروبي في دور الـ 16 مباراة المقررة في 19 مارس 2020؛ وجميع مباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي من دور ربع النهائي المقرر يومي 17 و 18 مارس 2020.

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وتابع: "سيتم الإبلاغ عن قرارات أخرى بشأن موعد إجراء هذه المباريات في الوقت المناسب".

وأتم: "نتيجة للتأجيلات، تم تأجيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقرر في 20 مارس."

وكانت لجنة الطوارئ بالإتحاد الأوروبي أوصت بإيقاف تشامبيونزليج واليورو باليج على الترتيب، بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره على عدد من المسابقات المحلية في بعض الدول، بالإضافة إلى ظهور إصابات وسط اللاعبين أبرزها دانيللي روجاني مدافع يوفنتوس.

وبررت لجنة الطوارئ داخل "يويفا"، رؤيتها بإيقاف المسابقات الأوروبية، بأن الأمر لم يعد أبواب مفتوحة أو مغلقة في المباريات، الأمر أصبح أكبر من ذلك بكثير، والأهم سلامة الجميع ومنهم اللاعبين والموظفين في الأندية.