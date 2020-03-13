شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك والمصري في الدوري رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ملف مواجهة المصرى البورسعيدى مؤقتاً، وذلك بعد قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها يومي السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوي.

كان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمصري على ستاد المكس بالإسكندرية، بعد غد، الأحد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة،نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

Advertisements