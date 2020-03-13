شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك والمصري في الدوري رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ملف مواجهة المصرى البورسعيدى مؤقتاً، وذلك بعد قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها يومي السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوي.
كان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمصري على ستاد المكس بالإسكندرية، بعد غد، الأحد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة،نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.
يذكر أن لجنة المسابقات قررت تأجيل لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الذى كان مقرر إقامته أمس، الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية أيضًا، مما دفع جهاز الفريق الأبيض منح اللاعبين راحة سلبية بالأمس عقب تأجيل لقاء الفريق مع زعيم الثغر خاصة بعد المشاركات المتتالية للفريق في الفترة الماضية.
يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات فيما هُزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية بنتيجة 2 / 0، بعدما اعتبر منُسحبًا من مواجهة الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة لضمان الاستمرار فى المنافسة بالبطولة المحلية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الأهلى والمقاولون وبيراميدز، فى المربع الذهبى هذا الموسم.
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