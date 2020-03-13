شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بسبب سوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي المقرر لها غدا السبت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة انه سيتم اخطار الاهلي وانبي رسميا بتاجيل المباراة خلال ساعات.

ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعد جديد لمباراة الأهلي و إنبي في ظل توقف تدريبات الفريق امس الخميس واليوم الجمعه بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

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كان النادى الأهلى قد أعلن عبر لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة.

وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.