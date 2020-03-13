شكرا لقرائتكم حبيبة مرزوق تتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في الجمباز الإيقاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي، لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وصعدت "مرزوق" للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الإفريقية المقامة بمدينة شرم الشيخ حاليا وحتى 17 مارس الجاري، على صالة المدينة الشبابية وحصلت حبيبة مرزوق على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية.

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وأكد الدكتور إيهاب أمين أن هذه النتيجة تعد طفرة كبيرة للاعبة ظل التدريبات المميزة تحت إشراف المدربة الروسية وأشار أمين على حرص اتحاد الجمباز على إقامة البطولة في شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الاتحاد لنشر اللعبة في جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.

ويشارك في البطولة، 110 لاعب ولاعبة من 11 دولة.وهي:مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين، واعتذرت بعثة المنتخب التونسي في اللحظات الأخيرة.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.