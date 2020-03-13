شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يدخل نادي الـ 100 في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكمل ‏عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 100 مباراة إفريقية بمسيرته مع كرة القدم ، حيث خاض اللاعب الدولي مبارياته في بطولات الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع 3 أندية مصرية.

وخاض عبد الله السعيد مبارياته المائة بواقع ٥٦ مباراة في دوري أبطال أفريقيا و٤١ مباراة في كأس الكونفيدرالية و٣ مباريات في السوبر الإفريقي.

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وجاءت مشاركات عبد الله السعيد في المباريات الإفريقية حسب الأندية، بواقع 66 مباراة مع الاهلي، و 23 مباراة مع الإسماعيلي ، 11 مباراة مع بيراميدز.

سبق وأن دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة .

عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم فى المباراة التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 .