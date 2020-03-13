شكرا لقرائتكم اتصالات بين انبي واتحاد الكرة لمعرفة امكانية اقامة مباراة الاهلي غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى مسؤولو إنبى، اتصالات هاتفية مع نظرائهم فى اتحاد الكرة، خلال الساعات الجارية، من أجل معرفة الموقف النهائى بشأن مباراة الفريق البترولى مع الأهلى، المقرر لها مساء غداً، السبت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وحدد الجهاز الفنى لإنبى، الثالثة من عصر اليوم، الجمعة، موعدا لمران الفريق البترولى، بعد تعذر وصول نصف اللاعبين بالأمس إلى مقر النادى، لخوض التدريبات، بسبب سوء الأحوال الجوية، التى تُعانى منه البلاد خلال الساعات الجارية.

ويؤكد مسؤولو إنبى حول تمسكهم بتأجيل لقاء الأهلى بعدما أوضح عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادى البترولى، إن فريقه لم يتمكن من الاستعداد لمباراة الفريق الأحمر فى ظل عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مُتسائلاً هل سنعلب أمام الأهلى، غد السبت، بدون تدريب، قائلاً: "يجب مراعاة كل الأمور من جانب اتحاد الكرة خاصة فى ظل قلق اللاعبين على أسرهم أيضًا حيث طالب بوضعه فى الاعتبار".

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وتلقى إنبى هزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، أول أمس، الأربعاء، ليحتل الفريق البترولى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 5 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل مثلهم.

فيما تعادل الأهلى مع سموحة، أول أمس الأربعاء، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، حيث تُعد التعادل الأول له هذا الموسم، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى مباراة ولم يُهزم فى أى لقاء حتى الآن، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

يذكر، أن اتحاد الكرة كان قد أجل مباريات أمس الخميس، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وعلى رأسهم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.