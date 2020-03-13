شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته اليوم على ملعب الناشئين بدل من أبو رجيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة تدريب الفريق الأبيض اليوم، الجمعة، على ملاعب الناشئين لكونها من النجيل الصناعي "الترتان" بسبب وجود مياه في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

وتجمع لاعبو الزمالك استعدادا لخوض التدريب في إطار استعدادات الفريق الأبيض للمباريات المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصري المقرر له يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الأحد المقبل مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

فيما يستأنف الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم، الجمعة، بعدا حصل اللاعبين على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى.