عراك و8 بطاقات حمراء في دربي بورتو اليغري بكأس ليبرتادوريس

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شهدت نهاية مباراة دربي مدينة بورتو اليغري البرازيلية عراكا بين لاعبي انترناسيونال وبورتو اليغري ما ادى الى طرد 4 لاعبين من كل فريق خلال مباراتهما ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية في كرة القدم الخميس والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وقام الحكم الارجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من بورتو اليغري وادينيلسون وباربوسا من انترناسيونال في الدقيقتين 88 و89 بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين.
لكن الامور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون في الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من غريميو وكويستا وكونسيساو براكسيديس من انترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7.
ويعتبر دربي بورتو اليغري الذي يطلق عليه تسمية "غرينال" احد اكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل.
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