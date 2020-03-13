غوانغجو يفرض غرامة باهظة على فرناندينيو

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فرض غوانغجو ايفرغراندي بطل الدوري الصيني لكرة القدم غرامة مالية باهظة على جناحه البرازيلي فرناندينيو قدرها ثلاثة ملايين يوان (430 ألف دولار) يوم الجمعة لأنه "انتهك بشكل جدي" قواعد الفريق.

وقال غوانغجو في بيان ان فرناندينيو "رفض متابعة ترتيبات النادي ومديره الفني (المدرب الإيطالي فابيو كانافارو)" خلال فترة الاستعداد التي تسبق انطلاق الموسم في دبي. دون أن يعطي انجح ناد في تاريخ الدوري الصيني وبطل اسيا مرتين المزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير اشارت أن فرناندينيو البالغ من العمر 26 عاما، والذي بدأ مسيرته في فريق فلامنغو البرازيلي، من المرشح أن يصبح احدث لاعب مولود في الخارج يحصل على الضوء الاخضر للعب مع المنتخب الصيني.

وتم تأجيل موسم كرة القدم الصيني إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعاض العديد من الفرق على اقامة معسكرات تدريبية خارجية في أثناء انتظارها، ما لم يسمح لفرناندينيو بالظهور مع فريق كانافارو.

وأمضى البرازيلي السنوات الأخيرة في الصين حيث لعب بدءا من الموسم 2015 مع تشونغكيغ ليفان حتى انتقاله منتصف الموسم الماضي إلى هيبي تشاينا فورتشن.