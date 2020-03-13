شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب مدافع وظهير أيمن للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة من إدارة النادى تحديد ميزانية التعاقدات للموسم الجديد، لبدء التفاوض مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق للموسم المقبل حال نجاح الجهاز الفنى فى بقاء المقاصة فى الدورى والخروج من دائرة الهبوط.

وحدد إيهاب جلال مركزين يحتاجان لتدعيم بصفة مبدئية وهم الظهير الأيمن والمساك، لحين تحديد قائمة الراحلين عن الفريق بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

وأبلغ الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال لاعبيه بأن موعد المران القادم سيتم تحديده لاحقاً وإبلاغهم به من خلال واتس آب ويأتى ذلك القرار عقب انتهاء معكسر الفريق الفيومى استعداداً لمواجهة أسوان بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات اليوم لسوء الأحوال الجوية، وكان من المقرر أن يواجه مصر المقاصة نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر أمس الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام قبل أن تقرر الجبلاية الغاء المباريات لسوء الطقس.

وتعادل الفريق الفيومى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز أسوان على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى آخر ظهور أيضاً.

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ويحتل المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

وفى وقت سابق طلب إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق مصر للمقاصة، من جهازه المعاون تجهيز ملف كامل عن كل لاعب بالفريق وحالته الفنية والطبية والبدنية، تمهيدا لوضع برنامج تأهيل خاص لكل لاعب لرفع مستوى الفريق.

كما حرص جلال على دراسة مباريات الفريق الأخيرة فى الدورى بالفيديو والوقوف على نقاط الضعف فى الفريق أملا فى تصحيح المسار وأنقاذ الفريق من الهبوط .

وعقد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، وبحضور لاعبى الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة فى المدرب إيهاب جلال والجهاز الفنى الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.