شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الرجاء المغربى.. تعرف على ثنائيات الدراويش بفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبى الفريق على غرف فندق مقر الإقامة.

واصطحب جوميز 21 لاعبًا إلى المغرب، استعدادًا لملاقاة الرجاء الأحد المقبل فى جولة إياب دور الـ4 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء تقسيم اللاعبين على النحو التالى: (عماد حمدى – محمد هاشم ) غرفة رقم 1126، (محمود دونجا – محمد مجدى الجمل) غرفة رقم 1122، (محمد مجدى عبد الفتاح – شيلونجو) غرفة رقم 1118 ، (أسامة إبراهيم – أحمد مدبولى ) غرفة رقم 1132، ، (محمد الشامى – محمد صادق) غرفة رقم 1124، ( همام طارق – عبد الرحمن مجدى) غرفة رقم 1129 ، (محمد مخلوف - بيكيتى) غرفة رقم 1120، (إبراهيم أبواليزيد – مدحت فقوسة ) غرفة رقم 1024، (محمد فوزى– محمود عبد المنصف ) غرفة رقم 1132، (محمود البدرى - محمد بيومى ) غرفة رقم 1018 (باتريك كادو) غرفة رقم 1030.

واتخذت بعثة الإسماعيلى فندق “جراند موجادور سيتى سنتر ” مقرا للاقامة بمدينة كازابلانكا وذلك بعد رحلة سفر استمرت مايربو عن 6 ساعات قادمة من مصر.

وفور الوصول تم تسكين افراد البعثة من أجل نيلهم قسط من الراحة قبل بدء الاستعداد للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الاحد المقبل على ملعب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

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ويضم الفندق كافة الخدمات والامكانات وعلى أعلى مستوى والتى تكفل حصول بعثة الدراويش على الراحة اللازمة تحضيرا للقمة المصرية المغربية.

علي الجانب الآخر، بات عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء خارج الحسابات فى لقاء الإسماعيلى بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة اليسرى وذلك حسب تقارير مغربية.

ويستعد الرجاء لاستضافة الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية الأحد المقبل بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدف دون رد لصالح “الدراويش”.

وبحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن اللاعب الذى يعد احد أهم عناصر الفريق المغربى تعرض لتمزق في العضلة الضامة للقدم اليسرى الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لفترة.

ومن المنتظر أن يغيب الحافيظى عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر بسبب الإصابة والتي كان تعرض لها في مباراة فريقه أمام مازيمبي بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.