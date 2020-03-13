إنبي يحتج على إقامة مباراته مع الأهلي في الدوري غدًا

إحتج مسؤولو نادى انبي على إقامة مباراة الفريق الكروي مع الأهلي غدا " السبت" والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، رغم الظروف التي تعرض لها الفريق البترولي في الساعات الأخيرة والتي تتطلب تأجيل المباراة ليوم أو يومين.

وأكد عبد الناصر محمد مدير

الكرة بنادى انبي أن فريقه لعب يوم الأربعاء مع بيراميدز في الجولة الـ18 للدوري، وفشل اللاعبون في اليوم التالي في الوصول الى أرض الملعب للتدريب بنادى بتروسبورت بسبب الظروف غير الطبعية التي ضربت البلاد والتى لم تشهدها منذ سنوات بجانب الحالة السيئة لأرض الملعب والتى تحول دون إجراء مران بشكل جيد.

وقال ان الموقف يتكرر اليوم في التدريب الأـساسي قبل المباراة بـ24 نظرا لإستمرار سوء الأحوال الجوية بجانب القلق الذى تعيشه أسر اللاعبين على أبنائهم بسبب الطقس وحوادث السير وخلافه مطالبا إتحاد الكرة بمراعاة الفرق المشاركة في بطولة الدوري.