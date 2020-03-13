الزمالك ينفي شائعة عودة حمدي النقاز

نفى مسئولو نادى الزمالك ما تردد بشأن إمكانية عوده التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
وترفض ادارة النادي تمامًا عودة أى لاعب هرب من النادى فى ظروف صعبه حيث انتهت علاقة النقاز تمامًا بالقلعة البيضاء وهناك شكوى رسمية مقدمة ضده فى المحكمة الرياضية الدولية سيتم النظرفيها للحصول على حق النادى، خصوصًا أنه فسخ تعاقده من طرف واحد وأخلى ببنود التعاقد رغم حصوله على مستحقاته كاملة مدعمًا بكافًة المستندات.
من ناحية أخرى منح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جميع العاملين إجازة مدفوعةالأجر أمس واليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أنه فى نفس الوقت قرر اتخاذ بعض الإجراءات التحصينية بسبب فيروس كورونا المنتشر حالياً فى عدد من بلدان العالم.
واتخذ المجلس عدة أجراءات أهمها وأبرزها التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات داخل النادى، كما سيتم تعقيم جميع أماكن تجمعات الأجهزة الفنية واللاعبين سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم، وأيضًا غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة كل المنشآت.
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