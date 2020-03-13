الزمالك يجهز أوراقه لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمباراة المصرى البورسعيدى والتي تقام بعد غد الأحد على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز بعد أن حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية والذى أدى إلى تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى بداية الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز والذى كان مقررًا إقامته أمس.

وألغى الجهاز الفنى سفر الفريق إلى الإسكندرية بعد أن كان قد أعلن القائمة المسافرة والتى ضمت

٢٢ لاعبًا ليس من بينهم الموقوفون محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور، بالإضافة إلى محمد أوناجم ومحمد عبدالغنى بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام لوضع برنامج الاستعداد للقاء المصرى بجانب دراسة تقرير يتضمن خطه المواجهة بعد مشاهدة أكثر من فيديو للمنافس والاستقرار على القائمة التى

يسافر بها الجهاز الفنى غدًا إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب.

وأكد سامى الشيشينى المدرب العام إلى أن المباريات المقبلة مهمة جدًا فى مسيرة الدورى المحلى رغم ضغط اللقاءات وأن الجهاز الفنى وضع أمامه هدفًا واحدًا هو لعب كل مباراة بهدف الحصول على الثلاث نقاط دون النظر إلى نتائج المنافسين، خصوصًا أن مازال لدينا دور كامل يمكن أن تحدث فيه أمور كثيرة تكون فى صالح الفريق، وعلينا أن نتمسك بأمل المنافسة حتى آخر مباراة، مشيرًا إلى أن كارتيرون متمسك بسياسة التدوير لعدم إرهاق وإجهاد اللاعبين ونقوم بتجهيز الجميع فنيًا وبدنيًا.